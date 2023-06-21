Конкурс по отбору кандидатур на должность главы Ижевска объявят 29 июня

В Ижевске нет главы города практически месяц Фото: Диля Ахмадишина

29 июня в Ижевске пройдет 26-я сессия заседания гордумы, на которой будет объявлен конкурс по отбору кандидатур на должность градоначальника. Об этом сообщает пресс-служба администрации столицы Удмуртии.

На сессии также будут утвержден состав конкурсной комиссии, которая оценит кампании будущих кандидатов. Напомним, предыдущий градоначальник Олег Бекмеметьев досрочно ушел с занимаемого поста 26 мая. Позднее он заявил, что это решение принято в связи с переходом на новое место работы.

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