Конкурс по отбору кандидатур на должность главы Ижевска объявят 29 июня

В Ижевске нет главы города практически месяц
Фото: Диля Ахмадишина
29 июня в Ижевске пройдет 26-я сессия заседания гордумы, на которой будет объявлен конкурс по отбору кандидатур на должность градоначальника. Об этом сообщает пресс-служба администрации столицы Удмуртии.
На сессии также будут утвержден состав конкурсной комиссии, которая оценит кампании будущих кандидатов. Напомним, предыдущий градоначальник Олег Бекмеметьев досрочно ушел с занимаемого поста 26 мая. Позднее он заявил, что это решение принято в связи с переходом на новое место работы.
Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
33 выпускника из Удмуртии получили 100 баллов ЕГЭ
Спасатели Удмуртии освободили застрявшего в машине двухлетнего ребенка
Ранние арбузы в Ижевске: проверили их на нитраты и сняли пробу