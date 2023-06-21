Напавшую на кошку лису заметили в Воткинске

Лиса напала на кошку и съела. Фото: скриншот из видео

В микрорайоне Березовка в Воткинске местные жители заметили лису. Видео с рыжей охотницей опубликовали в группе «ДОСКА ПРАВДЫ» ВКонтакте.

Судя по всему, хищница пробежалась по тротуарам города, а затем заметила прогуливающуюся, скорее всего, домашнюю кошку и напала на нее. На кадрах видно, как лисица протащила свою жертву, а затем приступила к ужину. Дальнейшая судьба рыжей охотницы неизвестна. Остается лишь посочувствовать бедной кошке и ее хозяевам, если такие, конечно, имеются.

Напомним, ранее «Комсомолка» связалась с Минприроды Удмуртии и выяснила, почему дикие животные выходят к людям и что делать при встрече с ними.

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