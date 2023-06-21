Поголовье птиц и скота увеличилось в Удмуртии по сравнению с 2022 годом

На 0,6% увеличилось число голов птиц в Удмуртии Фото: Михаил ФРОЛОВ

По сравнению с 2022 годом в 2023 году в Удмуртии значительно увеличилось поголовье птиц и скота. Об этом сообщает Удмуртстат.

Так, на конец мая в регионе насчитывалось 274,9 тыс. голов крупного рогатого скота, что на 2,5% превышает показатели минувшего года. Также на 8,7% увеличилось число голов свиней – 231,6 тыс. животных. На 6,4% выросло количество овец и коз в Удмуртии – к концу мая насчитывалось 4,5 тыс. голов. Не уменьшилось и поголовье птиц – даже, несмотря на эпидемию высокопатогенного птичьего гриппа, показатели увеличились на 0,6%. Напомним, что в связи с опасной болезнью в Удмуртии уничтожили 26 093 пернатых.

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