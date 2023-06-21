Водитель грузовика насмерть сбил 13-летнего мальчика в Удмуртии

Подросток скончался на месте происшествия. Фото: @udmproc

21 июня 46-летний водитель грузовика «МАЗ» насмерть сбил 13-летнего велосипедиста. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Смертельное ДТП произошла на улице Победы в селе Вавож. По предварительным данным, мужчина выехал к месту сбора твердых коммунальных отходов и при повороте направо сбил подростка задним колесом. От полученных травм мальчик скончался на месте.

«На месте происшествия работу правоохранительных органов координирует прокурор Вавожского района. Обстоятельства ДТП выясняются, проведение проверки находится на контроле прокурора района», – сообщили в ведомстве.

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