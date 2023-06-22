Пожар площадью 1,3 тыс. кв.м произошел в Удмуртии

По предварительным данным, пострадавших нет. Фото: МЧС Удмуртии

21 июня в 19:30 в деревне Кварса загорелся неэксплуатированный гараж. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Удмуртии.

Общая площадь пожара составила 1350 кв. м. Быстрому распространению огня способствовали лакокрасочные и строительные материалы, которые хранились в гараже. По представительным данным, причиной возгорания стала шалость детей 2011, 2013, 2014 годов рождения. Судя по всему, юные поджигатели игрались с огнем, случайно задели диван, а затем убежали, когда поняли, что потушить пламя самостоятельно не получается. О происшествии в МЧС сообщил очевидец.

От пожарных привлекалось 42 человека и 18 единиц техники. По предварительным данным, пострадавших нет.

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