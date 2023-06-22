Более 1,6 тыс. жителей Удмуртии пострадало от укусов животных с начала 2023 года

Всем пострадавшим назначен курс вакцинации против бешенства Фото: Архив КП

За первые 5 месяцев 2023 года от укусов животных пострадало 1680 жителей Удмуртии, в их числе 497 детей до 14 лет. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

По сравнению с 2022 годом число обратившихся в медучреждения пациентов с укусами животных в 2023 году увеличился на 7,1%. 1119 человек пострадали от нападения собак и 10 человек – от диких животных.

Наибольшее число пострадавших от укусов животных зарегистрировали в Якшур-Бодьинском районе, Завьяловском, Камбарском районе и Вавожском районах. Всего с начала года зарегистрировали 4 случая бешенства – лиса в Граховском районе, рысь Алнашском районе и лиса и кошка в Можгинском районе. Всем пострадавшим людям назначен полный курс лечебно-профилактической вакцинации против бешенства.

Напомним, с начала 2023 года в Ижевске значительно увеличилось число покусанных животными детей. Только с начала 2023 года в больницы обратились 170 ребят.

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