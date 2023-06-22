112 лифтов в Удмуртии дополнительно включат в программу ремонта на 2024 год

Срок службы лифта - 25 лет. Если до 2025 года этот срок истекает, его надо заменить Фото: Мария Бакланова

В Удмуртии в программу по замене лифтов на 2024 год дополнительно включили 112 единиц оборудования. Это коснется 41 дома. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

«Большинство лифтов находятся в домах, накапливающих средства на капремонт на специальных счетах. На общем счете регионального оператора на сегодняшний день числится 820 лифтов. До 2025 года истекал срок эксплуатации у 519 лифтов. Из них 407 уже заменены, еще предстоит заменить 112 лифтов в 41 МКД. Выполнить эту работу планируется в 2024 году», – рассказала директор фонда капремонта Диана Новомейская.

В Ижевске обновят 50 лифтов, в Глазове 61, в Воткинске 1.

Торги начнут как можно раньше – в конце 2023 года. Это нужно, чтобы подрядчик мог быстрее начать процесс.

Новость касается только тех домов, которые копят деньги на капремонт в общем котле. Большая часть жилья держит спецсчета. В таких домах жители должны решить проблему по замене лифтов сами, если подъемнику будет более 25 лет. Сделать это нужно до 2025 года: иначе по новым законам их остановят, и ходить придется пешком. Это стоит немаленьких денег, а господдержки становится меньше. Подробнее о проблемах замены лифтов и способах их решения «Комсомолка» писала здесь.

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