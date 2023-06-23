Ремонт Славянского шоссе в Ижевске начнется 23 июня

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Сегодня, 23 июня, дорожники Ижевска займутся ремонтом асфальта на Славянском шоссе. Об этом сообщает временно исполняющий полномочия главы города Владимир Гуляев.

Асфальт обновят на участке протяженностью 1,6 км от Воткинского шоссе до Пазелинки. Работа предстоит трудоемкая, на участок выйдут специалисты с тяжелой техникой, что, конечно, значительно затруднит движение транспорта на ближайшую неделю. Жителей и гостей города просят учитывать эту информацию и заранее планировать пути объезда.

«Дорожники устранят дефекты полотна, обустроят верхний слой из щебеночно-мастичного асфальтобетона и укрепят обочины асфальтобетонной крошкой», – сообщает Гуляев. Деньги на ремонт дороги выделили из бюджета города.

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