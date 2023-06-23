29 санитарных нарушений выявили в детских лагерях Удмуртии за первую смену

Общее число проверок лагерей составило 29 Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В ходе надзора за детскими лагерями в Удмуртии за первую летнюю оздоровительную смену обнаружили 29 нарушений санитарного законодательства. Об этом сообщает пресс-служба республиканского Управления Роспотребнадзора.

Среди выявленных нарушений отмечались несоблюдение санитарно-эпидемиологического режима, несоответствие фактического меню утвержденному, использование дефектной посуды и использование кухонного инвентаря не по назначению. Также кое-где не соблюдался режим обработки посуды, а детей кормили меньше, чем положено по нормам.

Нарушений по физическим, химическим и микробиологическим показателям в пище не нашли. Не обнаружили также фальсифицированных продуктов. Пробы воды и почвы соответствовали санитарным требованиям.

Наличие на территории мышей и клещей проверяли в 8 лагерях, но ни тех, ни других обнаружено не было.

По фактам выявленных нарушений составили 8 протоколов об административной ответственности. Тем не менее среди воспитанников лагерей не отмечалось групповой заболеваемости.

В Удмуртии за 1 смену прошло 29 проверок лагерей, всего же в республике работают 488 летних оздоровительных учреждений, в которых отдыхают почти 38 тысяч детей.

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