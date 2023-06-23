Упавшая вместе с пациентом в шахту лифта санитарка из Удмуртии лишится свободы на 4 месяца

Пациент скончался от полученных повреждений Фото: Алексей БУЛАТОВ

Санитарка-палатная из Алнашского дома-интерната для престарелых и инвалидов на 4 месяца лишится свободы за убийство пациента по неосторожности. Как сообщает пресс-служба прокуратуры по Удмуртии, сторона защиты не согласилась с приговором суда и подала апелляционную жалобу, но прокурор подтвердил законность решения. Приговор остался без изменения и уже вступил в законную силу.

Напомним, трагедия произошла в мае 2022 года. Санитарка должна была перевезти пациента в коляске на лифте. Не убедившись, что лифтовая платформа поднялась на этаж, женщина зашла в двери лифта и вместе с пациентом упала в шахту. Мужчина скончался от полученных повреждений.

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