Мурал с изображением Сергея Бодрова младшего появился в Сарапуле

Фото: @zlosarapul
На доме №112 на Пролетарской улице в Сарапуле появился мурал с изображением знаменитого советского и российского актера и режиссера Сергея Бодрова младшего. Фотография с граффити появилась в группе ВКонтакте «Artpartypro».
Художники изобразили актера в его самой узнаваемой роли – Данилы Багрова из фильма «Брат» (18+) – и дополнили ее коронной фразой персонажа: «В чем сила, брат? Сила в правде».
Работа в процессе. Фото: @artpartypro
Судя по комментариям, горожане оценили мурал, а некоторые даже отправились посмотреть на него вживую.
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