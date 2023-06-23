Мурал с изображением Сергея Бодрова младшего появился в Сарапуле

Фото: @zlosarapul

На доме №112 на Пролетарской улице в Сарапуле появился мурал с изображением знаменитого советского и российского актера и режиссера Сергея Бодрова младшего. Фотография с граффити появилась в группе ВКонтакте «Artpartypro».

Художники изобразили актера в его самой узнаваемой роли – Данилы Багрова из фильма «Брат» (18+) – и дополнили ее коронной фразой персонажа: «В чем сила, брат? Сила в правде».

Работа в процессе. Фото: @artpartypro

Судя по комментариям, горожане оценили мурал, а некоторые даже отправились посмотреть на него вживую.

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