Общественники Ижевска призвали отремонтировать дорогу между онкологией и ипподромом

Фото: @nf_udmurtiya

В Ижевске общественники призвали региональные власти заняться ремонтом проезда между республиканской онкологией и ипподромом. Об этом сообщает Народный фронт Удмуртии.

«Люди много лет жалуются на состояние межкварталки, но с каждым годом ее рельеф все больше похож на лунный. Мы протестировали бездорожье: для экстремалов – норм, но точно не для больных людей. Объехать ямы не получается: из одной проваливаешься в другую», – сообщают общественники.

На участке из земли торчат штыри и обрезанные столбы. Дорога опасна и для водителей, и для пешеходов, и даже для лошадей.

Представители муниципалитета, Минимущества и ипподрома объяснили, что по документации проезд считается не дорогой, а просто земельным участком. Объект смогут передать в собственность города только после признания его дорогой. Сразу после завершения этой процедуры общественники обратятся в Миндортранс по вопросу финансирования для ремонта.

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