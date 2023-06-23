Движение транспорта ограничат на Союзной улице в Ижевске 24 и 25 июня

Фото: Администрация Ижевска

В ближайшие выходные в Ижевске перекроют движение на участке улицы Союзной. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Ограничения введут с 08:00 24 июня до 20:00 25 июня на участке между улицей Ленина и гипермаркетом «Метро». Двустороннее движение транспорта будет организовано по встречной полосе.

В указанный период на участке пройдет установка теплосети, которую подключат к новому жилому комплексу.

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