Девушка из Удмуртии отправилась вслед за мужем служить по контракту

Семья поддержала решение девушки Фото: Мария Бакланова

22 июня из Удмуртии на военную службу отправилась очередная группа контрактников. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, в числе военнослужащих была девушка из Каракулинского района.

Женщина отправилась служить в ВС страны вслед за супругом, который числится в числе контрактников уже 7 лет.

«Я пришла в военкомат и сказала, что у меня есть гигантское желание служить. Так все и началось. Прошла медкомиссию, сдала необходимые документы. И сегодня я тут. Там я буду регулировщиком, меня всему обучат. Родители отреагировали положительно, поддержали меня. У меня есть рвение, своих поддержать надо», – поделилась девушка.

Оказалось, что многие женщины региона желают служить в Вооруженных Силах страны по контракту. Как сообщает начальник пункта отбора на военную службу по контракту Удмуртии, майор Альберт Кононов, для девушек в ВС существует ряд должностей.

«Девушки у нас отправляются на службу в качестве медиков, связистов, регулировщиков. Наиболее востребованные – это медицинские работники, но без соответствующего образования медиком служить нельзя», – сказал Кононов.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Движение транспорта ограничат на Союзной улице в Ижевске 24 и 25 июня

Мурал с изображением Сергея Бодрова младшего появился в Сарапуле

Безвыездная ситуация: у жителей «холмов» в Ижевске остался только один выезд – по разбитой дороге