Четыре остановки общественного транспорта переименуют в Ижевске

Названия остановок поменяют в четырех районах Ижевска
Фото: Диля Ахмадишина
В столице Удмуртии свои названия сменили сразу четыре остановки общественного транспорта. Соответствующее постановление появилось на сайте администрации города.
Изменения коснулись следующих остановок:
– «Сельхозакадемия» заменили на «Аграрный университет»
– «Мкр. Восток» – «Солнечные кварталы»
– «Автопарк № 1» – «Промцентр Гагаринский»
– «Садоогороды» – «Цветочный город».
Постановление подписал врио главы Ижевска Гуляев Владимир. В скором времени ИПОПАТ сменит указатели на остановках, а также заменит аудиодорожку с названиями остановок, которая звучит в транспорте.
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