В Удмуртии выявили нарушения закона при реализации нацпроекта «Здравоохранение»

На выделенные деньги в больнице должны были провести капитальный ремонт Фото: Мария Бакланова

Прокуратура выявила нарушения при реализации нацпроекта «Здравоохранение» в Вавожской районной больнице. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

При проверке выяснилось, что ранее больница заключила с подрядной организацией контракт на капремонт учреждения. Согласно договору работы должны были закончиться 30 декабря 2022 года. Однако на деле ремонт больницы не завершился до сих пор, хотя прошло уже более полугода со срока сдачи объекта.

Прокурор внес руководителю организации представление, а также оштрафовал по обвинению в правонарушении части 7 статьи 7.32 КоАП РФ (действия (бездействие), повлекшие неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом на выполнение работ).

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