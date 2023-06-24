Ремонт школы №63 в Ижевске могут закончить на 4 месяца раньше

Фото: https://shkola63izhevsk-r18.gosweb.gosuslugi.ru
Ремонт школы №63 в Ижевске идет с опережением графика. Как сообщает глава Удмуртии Александр Бречалов, окончание работ запланировано на декабрь, но строители могут закончить уже в сентябре.
Сейчас подрядчик уже заменил большую часть окон, а также установил перегородки для системы контроля доступа на входе. Рабочие заняты обновлением инженерных сетей и подготовкой кабинетов к покраске.
«В школу закупим и новое оборудование. Здесь появятся центры робототехники, естественных наук, современных технологий и пространство для психологической разгрузки», – сообщает Бречалов.
Глава региона поручил депутатам контролировать качество и сроки работы совместно с родительским комитетом школы.
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