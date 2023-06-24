Ижевск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ижевск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ижевск
+21°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество24 июня 2023 9:35

Ремонт школы №63 в Ижевске могут закончить на 4 месяца раньше

Работы могут завершить уже в сентябре
Софья Кель
Фото: https://shkola63izhevsk-r18.gosweb.gosuslugi.ru

Фото: https://shkola63izhevsk-r18.gosweb.gosuslugi.ru

Ремонт школы №63 в Ижевске идет с опережением графика. Как сообщает глава Удмуртии Александр Бречалов, окончание работ запланировано на декабрь, но строители могут закончить уже в сентябре.

Сейчас подрядчик уже заменил большую часть окон, а также установил перегородки для системы контроля доступа на входе. Рабочие заняты обновлением инженерных сетей и подготовкой кабинетов к покраске.

«В школу закупим и новое оборудование. Здесь появятся центры робототехники, естественных наук, современных технологий и пространство для психологической разгрузки», – сообщает Бречалов.

Глава региона поручил депутатам контролировать качество и сроки работы совместно с родительским комитетом школы.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Девушка из Удмуртии отправилась вслед за мужем служить по контракту

В Удмуртии выявили нарушения закона при реализации нацпроекта «Здравоохранение»

Четыре остановки общественного транспорта переименуют в Ижевске