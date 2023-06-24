Банк спас 72-летнего жителя Ижевска от потери 290 тысяч рублей

Возбуждено уголовное дело Фото: Амир Закиров

В Ижевске мошенникам не удалось похитить у 72-летнего пенсионера 290 тысяч рублей. Как сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии, от потери денег мужчину спасли сотрудники банка.

Ранее потерпевшему позвонил неизвестный, представился сотрудником банка и сообщил о попытке незаконной транзакции. Мошенник убедил пожилого мужчину в том, что для спасения его денег ему нужно оформить кредит. Затем эту сумму необходимо было перевести на так называемый «безопасный счет».

Пенсионер отправился в банк для оформления кредита на 290 тысяч рублей. К счастью, сотрудники организации поняли, что мужчина «попался на крючок» мошенников и убедили его не отправлять деньги на счет злоумышленников.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 3 статьи 159 (покушение на мошенничество). Сейчас следствие занимается поиском причастных к преступлению лиц.

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