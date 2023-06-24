60-летний водитель легковушки погиб в ДТП в Удмуртии 24 июня

Водитель не был пристегнут. Фото: первый отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

24 июня, в 13:35 на 38 км дороги «Ува – Мушковай – Тюлькино – Пушкари» произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает первый отдел УГИБДД МВД по Удмуртии.

По предварительным данным, 60-летний мужчина за рулем автомобиля «Шевроле Нива» не справился с управлением и съехал в кювет, где его авто опрокинулось. В результате ДТП водитель скончался.

В данный момент на месте происшествия работает полиция. Причины и обстоятельства ДТП выясняются. В ведомстве отметили, что погибший водитель не был пристегнут ремнем безопасности.

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