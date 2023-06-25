Житель Воткинска провалился в колодец теплотрассы 24 июня

Фото: @pssur

24 июня в Воткинске местный житель провалился в колодец теплотрассы. Об этом сообщает пресс-служба поисково-спасательной службы Удмуртии.

Сразу же после поступления сообщения группа спасателей выехала на место. С помощью лестницы и альпинистского снаряжения мужчину удалось достать на поверхность. Затем его состоянием и осмотром занялась бригада скорой помощи. О дальнейшей судьбе пострадавшего не сообщается.

Фото: @pssur

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