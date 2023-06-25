Погода в Ижевске на день: 25 июня ожидаются дожди и до +22 градусов

Прогноз для ижевчан на день Фото: Елена КРИВЯКИНА

Доброе утро, Ижевск! «Комсомолка» расскажет, каким будет прогноз на воскресенье.

Как сообщает гидрометцентр Удмуртии, 25 июня в столице республики ожидается переменная облачность. Возможны небольшие, местами умеренные дожди. Также синоптики предупреждали о возможных грозах.

Температура воздуха днем составит +20.. +22°С. Скорость северного ветра достигнет 7-12 м/с.

Вечером столбик термометра, по данным Росгидрометцентра, опустится до +9°С. Ночью осадков не ожидается. Ветер не изменит своего направления, но снизит скорость до 4 м/с.

Желаем вам отличного дня!

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