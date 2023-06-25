Жителя Удмуртии наградили медалью «Отец солдата»

Фото: vk.com/a.brechalov

В Государственной думе медалью «Отец солдата» наградили отцов военнослужащих. Среди них был житель Удмуртии – Валерий Орлов. Об этом рассказал на своей странице «ВКонтакте» Глава республики Александр Бречалов.

Валерий Дмитриевич – отец Артура Орлова, который стал Героем России. Родился и вырос Валерий Орлов в Кизнере. Работал крановщиком, сварщиком, а также начальником участка. В семье Орловых выросли двое сыновей.

Фото: vk.com/a.brechalov

Награда «Отец солдата» появилась благодаря движению «Отцы России». Ее получают россияне, которые воспитали бойцов, проявивших мужество в боевых действиях

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