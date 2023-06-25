22 тонны астраханских арбузов привезли в Удмуртию за июнь

В июне 2022 года таких поставок не было Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

В июне 2023 года из Астраханской области на территорию Удмуртии завезли 22 тонны арбузов. Как сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю, партия прошла фитосанитарный контроль.

В лаборатории провели анализы, которые показали, что карантинных объектов – вредных клещей и насекомых, а также семян сорных растений – на арбузах нет. Поэтому партию допустили к реализации.

Кстати, год назад в то же время арбузы из Астраханской области в Удмуртию не завозились.

Напомним, совсем недавно «Комсомолка» проверяла арбузы в магазинах Ижевска на содержание нитратов и обнаружила не слишком утешительную картину.

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