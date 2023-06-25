Ижевск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ижевск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ижевск
+22°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия25 июня 2023 6:52

У жительницы Игринского района Удмуртии изъяли более 2 кг пороха

Возбуждено уголовное дело
Екатерина АРДАШЕВА
Добровольная сдача оружия освобождает от уголовной ответственности

Добровольная сдача оружия освобождает от уголовной ответственности

Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Более 2300 граммов пороха двух видов изъяли сотрудники полиции у жительницы одной из деревень Игринского района. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

После получения информации о том, что женщина хранит у себя взрывчатое вещество, в ее жилище провели осмотр, в ходе которого и была обнаружена емкость с неким порошком. Исследование подтвердило, что найденная субстанция – это именно порох.

По статье о незаконном хранении взрывчатых веществ возбуждено уголовное дело. А жителям Удмуртии напоминают, что оружие и боеприпасы можно сдать добровольно – это освобождает от уголовной ответственности за их хранение, кроме того, за каждую единицу сданного оружия выплачивается компенсация.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Жителя Удмуртии наградили медалью «Отец солдата»

22 тонны астраханских арбузов привезли в Удмуртию за июнь

Погода в Ижевске на день: 25 июня ожидаются дожди и до +22 градусов