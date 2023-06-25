Катамаран с двумя людьми перевернулся на Ижевском пруду

Никто не пострадал. Фото: vk.com/rescue_service.izhevsk

В субботу, 24 июня, на Ижевском пруду перевернулся катамаран. Об этом сообщил городской спасательный отряд на официальной странице «ВКонтакте».

Судно шло под всеми парусами, когда особенно сильный порыв ветра опрокинул его. На катамаране находились два человека. Одного подобрал другой катамаран, а другой вместе с подоспевшими спасателями взялся возвращать судно в исходное положение. Катамаран подцепили тросом к катеру и перевернули парусами вверх. До берега он добрался без приключений. Обошлось без пострадавших.

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