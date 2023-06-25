Суд обязал сбившего лося жителя Удмуртии возместить ущерб в 80 тыс. рублей

В результате столкновения погибло животное возрастом 5 лет Фото: Андрей АБРАМОВ

Жителю Удмуртии придется возместить причиненный охотничьим угодьям вред после того, как он в октябре 2022 года сбил на дороге лося. Об этом сообщается на сайте Индустриального районного суда города Ижевска.

ДТП произошло в Алнашском районе Удмуртии на территории охотничьих угодий. Водитель двигался «со скоростью, не обеспечивающей постоянного контроля над движением транспорта» и наехал на пятилетнего самца лося. Сохатый погиб сразу же. Ущерб оценили в 80 тысяч рублей, очевидно, именно столько придется возместить подсудимому в связи с иском Минприроды.

На данный момент суд в полном объеме удовлетворил исковые требования, однако его решение еще не вступило в законную силу.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Катамаран с двумя людьми перевернулся на Ижевском пруду

Участок улицы Димитрова в Ижевске временно закроют для проезда 27 июня

У жительницы Игринского района Удмуртии изъяли более 2 кг пороха