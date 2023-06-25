Заведующая детским садом в Удмуртии заплатит штраф за мошенничество

Учреждению был причинен материальный ущерб
Фото: Алексей БУЛАТОВ
43-летнюю заведующую детского сада из села Шаркан суд признал виновной в мошенничестве с использованием служебного положения. Об этом сообщает пресс-служба Следственного Управления СК России по Удмуртии.
Летом 2020 года женщина устроила на работу в садик свою знакомую, однако сделала это фиктивно – сотрудница числилась, но не работала. Она получала зарплату и передавала деньги руководителю детсада, которая, в свою очередь, тратила их на собственные нужды. В результате учреждение понесло материальный ущерб.
Обвиняемая признала свою вину и суд назначил ей наказание в виде штрафа.
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