Заведующая детским садом в Удмуртии заплатит штраф за мошенничество

Учреждению был причинен материальный ущерб Фото: Алексей БУЛАТОВ

43-летнюю заведующую детского сада из села Шаркан суд признал виновной в мошенничестве с использованием служебного положения. Об этом сообщает пресс-служба Следственного Управления СК России по Удмуртии.

Летом 2020 года женщина устроила на работу в садик свою знакомую, однако сделала это фиктивно – сотрудница числилась, но не работала. Она получала зарплату и передавала деньги руководителю детсада, которая, в свою очередь, тратила их на собственные нужды. В результате учреждение понесло материальный ущерб.

Обвиняемая признала свою вину и суд назначил ей наказание в виде штрафа.

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