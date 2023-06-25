В Удмуртии ежегодно выявляют около 3,5 тысяч случаев сахарного диабета

Врач рассказал о мерах профилактики Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП»

В Удмуртии каждый год врачи выявляют около 3,5 тысяч случаев сахарного диабета 1 и 2 типа. Об этом сообщает пресс-служба республиканского Минздрава.

«Самый распространенный тип диабета не только в Удмуртии, но и по всей России – это диабет 2 типа. И только этот тип можно профилактировать при помощи регулярной физической нагрузки и правильного питания. Большой расход и уменьшение потребления калорий в совокупности помогут предотвратить развитие заболевания», – говорит Ирина Маслова, главный внештатный эндокринолог Минздрава Удмуртии и заведующая эндокринологическим отделением 1 РКБ.

Чаще всего сахарный диабет 2 типа развивается на фоне лишнего веса. Эта форма заболевания является инсулиннезависимой. То есть, причина не в недостатке инсулина а в том, что клетки организма перестают на него должным образом реагировать, и концентрация сахара в крови растет.

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