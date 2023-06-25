Обналичившей через подставные фирмы более 1 млрд рублей преступной группе из Ижевска избрали меру пресечения

Фото: пресс-служба прокуратуры по Удмуртии

В Ижевске суд избрал меру пресечения преступной группе из 8 человек. Как сообщает пресс-служба прокуратуры по Удмуртии, они занимались тем, что незаконно обналичивали деньги.

В период с 2021 по 2023 год обвиняемые находили в Удмуртии подставных лиц – всего их было более 80 – и регистрировали на них организации. На банковские счета по фиктивным основаниям переводилась деньги заказчиков. Потом суммы обналичивались. Всего было обналичено более 1 млрд рубле и получено более 100 млн рублей незаконного дохода.

Участников преступной группы обвинили в незаконной банковской деятельности в особо крупном размере, а также неправомерном обороте средств платежей.

Меры пресечения избрали разные. Организатора группы и четверых наиболее активных ее участников заключили под стражу. Еще трое участников отправятся под домашний арест.

Тем не менее обвиняемые лишь частично признали свою причастность к совершению преступлений и против избранных мер пресечения возражали.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Удмуртии ежегодно выявляют около 3,5 тысяч случаев сахарного диабета

Заведующая детским садом в Удмуртии заплатит штраф за мошенничество

Суд обязал сбившего лося жителя Удмуртии возместить ущерб в 80 тыс. рублей