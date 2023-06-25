Нутрициолог рассказал жителям Удмуртии о правилах выбора сезонных фруктов и овощей

Даже летом можно купить не слишком качественные овощи Фото: Алексей БУЛАТОВ

Летом многих посещает идея перейти на здоровое питание, тем более что на прилавках появляется огромное разнообразие сезонных овощей и фруктов. Но их тоже нужно уметь выбирать. Как это правильно делать, рассказала в беседе с RT нутрициолог Елена Свиридова.

Огурцы, по словам эксперта, не должны быть слишком большими или слишком маленькими, их окраска должна быть равномерной, а структура – плотной.

«Мягкие огурцы также лучше оставить на прилавке: они уже несвежие, у них нет ни вкуса, ни запаха. Если видите шипы с белым окончанием, скорее всего горечи быть не должно. Если у овощей — слишком горький запах или большое количество пупырышек, они могли быть подвержены химической обработке. Если огурцы продаются в упаковке — она также не должна иметь повреждений», – говорит нутрициолог.

А вот что ни в коем разе не должно быть зеленым и даже зеленоватым – это картофель. Он зеленеет при хранении на свету. При этом в клубнях вырабатывается опасный яд соланин.

Кочанная капуста в рационе должна присутствовать обязательно. Эксперт объясняет: она стимулирует работу желудочно-кишечного тракта, оказывает противовоспалительное действие и улучшает обмен веществ.

«Кочан должен быть плотным, с тонкими листьями и ровной окраской. Темные пятна могут говорить о наличии грибка. Возможно такая капуста была обработана химическими препаратами, которые используются для борьбы с вредителями», – говорит Елена Свиридова.

А вот клубника – это больше лакомство. При выборе нудно обращать внимание на цвет и запах. Ягоды без запаха с большой вероятностью не будут иметь и выраженного вкуса, а слишком темные могут оказаться переспевшими. Луше покупать твердую на ощупь светло-красную клубнику без пятнышек и вмятин.

Ориентироваться на внешний вид нужно также и при выборе черешни. Она должна быть блестящей. У черешни должна сохраняться гибкая зеленая плодоножка. Если ягоды матовые, а плодоножки сухие, значит черешня сорвана очень давно. Если плодоножек нет, существует риск купить ягоды, в которые уже попали бактерии.

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