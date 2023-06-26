214 домов Ижевска останутся без горячей воды в период с 27 июня по 11 июля

Каждый этап проверок длится около двух недель Фото: Амир Закиров

В Ижевске продолжаются испытания гидравлических испытаний. Как сообщает пресс-служба филиала «Т Плюс» в Удмуртии, 27 и 28 июня в городе начнутся еще два этапа проверок.

Так с 27 июня по 10 июля подачу ГВС приостановят в домах по адресам:

10 лет Октября: 2, 4, 6, 8, 8а

К. Маркса: 304а, 304Б, 310, 312, 314, 316, 318, 428а, 429, 431, 431а, 433, 435

Майская: 6, 7, 8, 9, 10

Пушкинская: 274, 276, 277, 278, 279а, 280, 280а, 281, 282, 283, 284, 284а, 285, 289, 289а, 289б, 291

Родниковая: 66, 68а, 70

Переулок: Северный 9а, 45, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54

Шумайлова: 20, 20а.

А в период с 28 июня по 11 июля горячую воду отключат для жителей следующих многоэтажек:

40 лет Победы: 44а, 50, 50а, 52, 54, 56, 56а, 58, 62, 62а, 64, 66, 70, 70а, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 86а

М. Калашникова: 11, 11к.1, 11 к.2, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25

Молодежная: 1, 1а, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65

Т. Барамзиной: 2, 2а, 4, 6, 8, 10, 10а, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 74а, 78, 78а, 80, 84

Труда: 1, 2, 2а, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 48а, 50, 50а, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90.

Горожан просят отнестись к проверкам с пониманием и не нарушать мер безопасности. Отметим, что в указанный период также проходят еще два других этапа испытаний. Подачу горячей воды приостановили в 221 доме.

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