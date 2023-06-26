Суд Удмуртии оштрафовал «Яндекс» на 100 тысяч рублей за незаконную рекламу вывода из запоя

Медицинская организация не имела лицензии на работу в Удмуртии Фото: Мария Бакланова

Арбитражный суд Удмуртии привлек «Яндекс» к административной ответственности за размещение рекламы компании, которая не имела лицензии на осуществление медицинской деятельности в регионе. Об этом сообщает пресс-служба УФАС по региону.

По запросу «вывод из запоя Ижевск» в Яндексе выходила реклама компании из Воронежа. Организация получила лицензию на работу в Воронежской области, но ее географический таргетинг был настроен на Ижевск, Воткинск и Сарапул.

«Таким образом, компания не имела лицензии на осуществление медицинской деятельности на территории Удмуртской Республики», – заключили специалисты УФАС.

В соответствии с пунктом 7 статьи 7 закона «О рекламе» ведомство оштрафовало «Яндекс» на 100 тысяч рублей. Компания оспорила решение и обратилась в арбитражный суд Удмуртии. Суд поддержал позицию УФАС.

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