Мужчина погиб при пожаре на улице Жечева в Ижевске

Личность погибшего при пожаре мужчины не установлена. Фото: СУ СК РФ по Удмуртии

Неустановленный мужчина погиб в ночь на 26 июня при пожаре в Ижевске. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртии.

Страшный инцидент произошел в доме на улице Жечева. По предварительным данным, пожар начался из-за неосторожного обращения с огнем при курении.

Сейчас следователи Первомайского района столицы Удмуртии устанавливают личность мужчины, а также все обстоятельства его гибели. В рамках доследственной проверки стражи порядка осмотрели место трагедии и назначили судебно-медицинскую и пожарно-техническую экспертизы.

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