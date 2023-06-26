Газон на набережной Ижевска заметно пожелтел и «облысел»

Фото: Евгения Рябкова

Газон на набережной Ижевска не выдержал испытания аномальной жарой весны и первого месяца лета. Как сообщают читатели «Комсомолки», сейчас трава напоминает пожухлый осенний пейзаж.

Фото: Евгения Рябкова

На пожелтевших склонах отчетливо видны «проплешины». Напомним, горожане обеспокоились состоянием травы на газоне еще в мае. Ранее в администрации города «Комсомолке» сообщили, что денег на полив и подсев травы в бюджете нет. Поэтому, судя по всему, газон останется в таком состоянии до следующего сезона.

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