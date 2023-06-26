Цены на коммунальные услуги с 1 июля в Ижевске повышать не будут

Следующая индексация цен на коммунальные услуги должна произойти летом 2024 года Фото: Мария Бакланова

Горожане интересуются, повысят ли цены на коммунальные услуги с июля, ведь обычно индексация происходит именно с этого месяца.

«В прошлом году два раза поднимали тарифы. В июле, как обычно, и в декабре. Обещали, что в этом году роста не будет, но не очень верится», – говорит читательница «Комсомолки» Алена.

Однако в Минстрое Удмуртии «Комсомолке» сообщили, что роста цен на коммунальные услуги с 1 июля 2023 года не будет. Следующая индексация должна произойти только через год, летом 2024 года. Впрочем, как получится на практике, узнаем позже.

Напомним, внеочередное повышение цен на услуги ЖКУ произошло в декабре из-за инфляции. Оно не превысило 9% для большинства семей. При этом летнюю индексацию в 2023 году отменили.

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