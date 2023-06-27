Назначен прокурор Воткинского района Удмуртии

Каримов Булат Тахирович. Фото: @udmproc

На должность Воткинского межрайонного прокурора назначен советник юстиции Каримов Булат Тахирович. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Соответствующий приказ подписал генеральный прокурор Российской Федерации Игорь Краснов. 26 июня Каримов был официально представлен руководителям правоохранительных и контрольно-надзорных органов, представителям судейского сообщества, а также главам Воткинска и Воткинского района.

СПРАВКА:

Каримов Булат Тахирович родился в 1983 году в Сарапуле. Окончил УдГУ по специальности социального управления и безопасности. В 2004 году приступил к работе в органах прокуратуры. Ранее занимал должности зампрокурора Первомайского района Ижевска, заместителя старшего прокурора отдела по надзору за производством дознания и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры Удмуртии.

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