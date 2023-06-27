В Удмуртии две женщины фиктивно зарегистрировали двух иностранцев в своих домах

Им грозит штраф до 500 тысяч рублей. Фото: Мария Бакланова
В Удмуртии участковые выявили факт фиктивной регистрации иностранных граждан в селе Пычас. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.
41-летняя местная жительница в январе 2023 года зарегистрировала в своем доме гражданина Узбекистана. При этом мужчина проживал в другом месте.
Возбуждено уголовное дело.
Еще один подобный инцидент был обнаружен выявлен участковыми в Воткинске. 40-летняя женщина зарегистрировала иностранного гражданина в своем доме. Известно, что женщина была ранее судима.
Женщинам грозит наказание в виде штрафа в размере до 500 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до 3 лет.
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