Почти 1,5 тыс. жителей Удмуртии болеют раком легких

Чаще всего раком легких в Удмуртии болеют мужчины. Фото: freepik.com

По словам онкологов Удмуртии, самой частой причиной развития рака легких является курение. Об этом сообщает региональный Минздрав.

«По официальным данным, на конец мая 2023 года в Удмуртии на диспансерном учете с данным заболеванием состоит 1 498 человек. Чаще всего этим видом рака болеют мужчины», – отметили медики.

Спровоцировать развитие рака легких может курение не только привычных нам всем сигарет, но и вейпов. Напомним, ранее врачи региона поддержали идею о запрете продажи электронных сигарет. Высокими рисками заболевания также обладают и те, чьи родственники уже болели онкологией.

«Кроме того, рак может развиться и у людей, работающих на вредных производствах, изготавливающих лакокрасочные изделия, асбест, винил хлорид, продукты переработки нефти и угля и т.д. Не стоит упускать из виду и хронические заболевания легких, так как они тоже могут привести к серьезным последствиям», – предупреждает заведующая онкологическим отделением хирургических методов лечения Республиканского онкологического диспансера Надежда Бочкарева.

Для снижения рисков заболевания онкологией врачи рекомендуют заниматься спортом, вести здоровый образ жизни и отказаться от вредных привычек. Также при наличии хронических болезней легких в анамнезе пациентам необходимо не реже одного раза в год делать флюорографию легких или рентген.

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