Женщина погибла при пожаре на Пионерской улице в Ижевске

Фото: МЧС Удмуртии
26 июня, в 20:26 на Пионерской улице в Ижевске произошел пожар. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Удмуртии.
Огонь полностью уничтожил дом, сени и баню на 33 кв.м. К сожалению, не обошлось без жертв – погибла женщина 1973 года рождения. Причины и обстоятельства пожара устанавливаются.
Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Назначен прокурор Воткинского района Удмуртии
В Удмуртии две женщины фиктивно зарегистрировали двух иностранцев в своих домах
«Понимала, что жду только один результат – 100 баллов»: стобалльница ЕГЭ из Ижевска рассказала, как сдавала химию