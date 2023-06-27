Женщина погибла при пожаре на Пионерской улице в Ижевске

Фото: МЧС Удмуртии

26 июня, в 20:26 на Пионерской улице в Ижевске произошел пожар. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Удмуртии.

Огонь полностью уничтожил дом, сени и баню на 33 кв.м. К сожалению, не обошлось без жертв – погибла женщина 1973 года рождения. Причины и обстоятельства пожара устанавливаются.

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