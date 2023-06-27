Гендиректора завода «Элеконд» в Сарапуле наградили орденом «За заслуги перед Отечеством»

Фото: @a.brechalov

Генерального директора сарапульского завода «Элеконд» Анатолия Наумова наградили почетным орденом «За заслуги перед Отечеством». Соответствующий указ подписал президент России.

Отличительный знак Наумов получил за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу. Медаль вручил глава Удмуртии Александр Бречалов.

Отметим, что ранее Наумов в течение 14 лет занимал пост главы Сарапула. Сейчас он работает на заводе «Элеконд», где начинал еще будучи молодым специалистом, когда только приехал в город.

«Анатолий Федорович – почетный гражданин Сарапула, награжден почетным знаком Госсовета Удмуртии «За заслуги в развитии парламентаризма», поддерживает наших бойцов в зоне СВО и тех, кто кует победу в тылу», – отмечают в региональном правительстве.

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