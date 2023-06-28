Более 1,2 млн рублей украли мошенники у 65-летней жительницы Ижевска

Общая сумма ущерба превысила 1 250 000 рублей Фото: Амир Закиров

В Ижевске мошенники обокрали 65-летнюю местную жительницу под предлогом продления тарифа сотовой связи. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

В начале июня женщина ответила на звонок с незнакомого номера. Звонивший представился оператором сотовой связи и предложил продлить договор на тариф. Пострадавшая согласилась и сообщила злоумышленнику свои паспортные данные. После этого мошенник заблокировал сим-карту пенсионерки, зашел в ее аккаунт в мобильном банке и оформил кредит на 600 тысяч рублей. Затем преступник перевел на свой банковский счет эти деньги, а также личные сбережения пострадавшей. Общая сумма ущерба превысила 1 250 000 рублей.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ (кража в особо крупном размере). За данное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Две новые автобусные остановки появились на улице 10 лет Октября в Ижевске

Женщина погибла при пожаре на Пионерской улице в Ижевске

Детские площадки в Ижевске: чек-лист для взрослых, что делать, если оборудование опасно