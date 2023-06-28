С Днем семьи, любви и верности жителей Ижевска поздравит вокалист дуэта «Чай вдвоем» Денис Клявер

Фото: администрация Ижевска
8 июля в парке имени Кирова ижевчане встретят День семьи, любви и верности. Как сообщает пресс-служба администрации города, с праздником горожан поздравит вокалист дуэта «Чай вдвоем» Денис Клявер.
С 14:00 до 18:00 на главной сцене парка для гостей фестиваля пройдет концертно-развлекательная программа. Кроме того, на площадке пройдут мастер-классы, спортивные активности для всей семьи, а также и дискотека.
В 19:00 в фан-зоне парка после розыгрыша призов для ижевчан выступит Антон Францев. В конце фестиваля на сцену парка выйдет Денис Клявер и исполнит свои знаменитые хиты «Когда ты станешь большим», «Не такая, как все» и «Необыкновенная».
Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Льготы по УСН для предпринимателей из других регионов продлили в Удмуртии
В Удмуртии утвердили два новых праздника
Две новые автобусные остановки появились на улице 10 лет Октября в Ижевске