С Днем семьи, любви и верности жителей Ижевска поздравит вокалист дуэта «Чай вдвоем» Денис Клявер

Фото: администрация Ижевска

8 июля в парке имени Кирова ижевчане встретят День семьи, любви и верности. Как сообщает пресс-служба администрации города, с праздником горожан поздравит вокалист дуэта «Чай вдвоем» Денис Клявер.

С 14:00 до 18:00 на главной сцене парка для гостей фестиваля пройдет концертно-развлекательная программа. Кроме того, на площадке пройдут мастер-классы, спортивные активности для всей семьи, а также и дискотека.

В 19:00 в фан-зоне парка после розыгрыша призов для ижевчан выступит Антон Францев. В конце фестиваля на сцену парка выйдет Денис Клявер и исполнит свои знаменитые хиты «Когда ты станешь большим», «Не такая, как все» и «Необыкновенная».

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