За первые 4 месяца 2023 года население Удмуртии уменьшилось более чем на две тысячи человек

Общая рождаемость в Удмуртии упала на 4,4% Фото: Мария Бакланова

Население Удмуртии за первые 4 месяца 2023 года уменьшилось на 2 186 человек. Но, как сообщает Удмуртстат, этот показатель все еще меньше убыли населения в 2022 году – за аналогичный период численность населения уменьшилась на 3 398 жителей.

Статистика тем не менее не утешительная – за указанный период родилось 4 060 малышей (на 229 меньше, чем в 2022 году) и умерло 5 960 человек (на 776 человек меньше, чем в прошлом году).

Общая рождаемость в Удмуртии упала на 4,4%. Среди всех регионов ПФО по этому показателю Удмуртия расположилась на 4 месте. Республику обошли Пермский край, Республика Татарстан и Республика Башкортостан.

В то же время снизилась и смертность – сразу на 11,4%. Общий коэффициент смертности населения составил 12,6 умерших на 1000 человек населения. Это самый лучший показатель среди регионов ПФО.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Льготы по УСН для предпринимателей из других регионов продлили в Удмуртии

В Удмуртии утвердили два новых праздника

Две новые автобусные остановки появились на улице 10 лет Октября в Ижевске