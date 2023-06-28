Мужчина из Ижевска отправится в колонию за откушенное сопернику ухо

Приговор в законную силу не вступил. Фото: @istockphoto

В Ижевске по обвинению в обезображивании лица соперника осудили местного жителя. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

В августе 2022 года мужчина заявился в гости к бывшей жене, где и увидел потерпевшего. Разозлившись от ревности, мужчина развязал драку, в ходе которой откусил сопернику часть уха.

Суд признал ижевчанина виновным по части 1 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, выразившегося в неизгладимом обезображивании лица) и приговорил к 2,6 годам лишения свободы. Приговор в законную силу не вступил.

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