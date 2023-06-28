Нападающий Антон Рубан и защитник Егор Мажуга перешли в состав ХК «Ижсталь»

Антон Рубан и Егор Мажуга. Фото: @izhstal
В составе хоккейного клуба «Ижсталь» произошли кадровые изменения. Как сообщает пресс-служба ХК, на этот сезон игр со сталеварами заключили контракты Антон Рубан и Егор Мажуга.
Прошлый сезон ВХЛ нападающий Антон Рубан играл за команду «Сокол» из Красноярска. Также он выступал в чемпионате Румынии за «Стяуа» из Бухареста.
А защитник Егор Мажуга в предыдущем сезоне выступал за «Шахтер» из Солигорска. Отметим также, что хоккеист является двукратным чемпионом Беларуси (2019 и 2020).
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