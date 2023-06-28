Светофоры на трех перекрестках Ижевска перестанут работать 29 июня

Фото: администрация Ижевска

29 июня с 9:00 до 16:00 в Ижевске отключат светофоры сразу на трех перекрестках. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Устройства отключат на следующих перекрестках:

– Лихвинцева – Коммунаров

– Лихвинцева – Удмуртская

– Удмуртская – Базисная.

Горожан просят быть более осторожными на данных участках Ижевска во время отключения светофоров.

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