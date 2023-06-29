В Удмуртии выявили три реки с недостоверными названиями

Сейчас неправильные названия уже исправлены Фото: Алена Селезнева

На границе между Удмуртией и Татарстаном эксперты управления Росреестра по республике выявили ошибки в названиях трех рек. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В государственном каталоге географических названий (ГКГН) эти реки назывались Ары-Кады, Улу-Кады, Яблонко, хотя верно будет назвать их Ары-Казы, Улу-Казы и Яблочко.

«Существующие названия рек выявлены по аналоговым топографическим картам масштаба 1:100 000 разных лет издания, по сведениям государственного водного реестра, а также в каталоге топонимов Республики Татарстан», – сообщают специалисты.

Сейчас изменения о названиях рек уже внесены в ГКГН. Обновленный реестр наименований географических объектов размещен на официальном сайте «Роскадастр».

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