С 27 июня по 1 июля мусульмане Удмуртии отмечают Курбан-байрам

В Удмуртии началось празднование Курбан-байрама. Фото: @a.brechalov

Вечером 27 июня мусульмане начинают отмечать один из важнейших религиозных праздников Курбан-байрам, также известный как Ид аль-Адха. В Удмуртии, как и во всем мире, празднования продлятся до 1 июля.

История праздника отсылает к суре Корана, в которой пророк Ибрагим встречает ангела Джабраила – Аллах передал проповеднику принести в жертву его старшего сына. Несмотря на душевные терзания, Ибрагим согласился и почти убил потомка, но в последний момент Аллах заменил ребенка на барашка.

Фото: @a.brechalov

Поэтому каждый год мусульмане вспоминают испытание веры Ибрагима и милость Аллаха, принося жертву. Но, как сказал муфтий Татарстана Камиль Самигуллин, истинной целью праздника является не пролитая кровь жертвенного животного, а насыщение нуждающихся его мясом, очищение от грехов и благодарность Аллаху.

Отметим, что муфтий Удмуртии Фаиз Мухамедшин также поздравил мусульман с Курбан-байрамом.

«Совершив обряды, верующие поздравляют друг друга, раздают милостыню и мясо жертвенных животных нуждающимся и малообеспеченным семьям. В этот день следует помнить о тех, кто нуждается в нашем внимании – детях, сиротах, одиноких стариках, тяжелобольных. Именно так Курбан-байрам, объединяя верующих, призывает к бережному, уважительному, милосердному отношению друг к другу», – сказал Фаиз Мухамедшин.

Фото: @a.brechalov

По традиции, перед началом праздника мусульмане совершают полное омовение, а затем надевают чистую и опрятную одежду. Друг друга они поздравляют фразой «Ид мубарак!», что в переводе с арабского означает «Благословен праздник!»

Фото: @a.brechalov

Мусульман также поздравил и глава Удмуртии.

«Благодарю всю нашу мусульманскую общину за поддержку экологических, спортивных, социальных инициатив, проектов по благоустройству, за помощь нашим военнослужащим в зоне спецоперации», – написал в соцсетях Александр Бречалов

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