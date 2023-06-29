Жителя Пермского края привлекут к ответственности за похищение 100 тысяч рублей у пенсионеров из Удмуртии

Подозреваемый забирал деньги и переводил их мошенникам Фото: Мария Бакланова

25-летнего жителя Пермского края подозревают в участии в серии мошенничеств против пенсионеров в разных населенных пунктах Удмуртии и России. Об этом сообщает пресс-служба МВД региона.

По данным ведомства, в начале июня в полицию с сообщением о хищении обратилась 88-летняя местная жительница.

Женщина рассказала, что ей позвонила женщина, которая представилась адвокатом дочери потерпевшей. Якобы та была виновна в ДТП. И чтобы помочь ей избежать уголовной ответственности пенсионерка должна заплатить крупную сумму денег. Введенная в заблуждение женщина отдала курьеру, который приехал к ней домой 100 000 рублей.

«Возбуждено уголовное дело по статье мошенничество с причинением значительного ущерба. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность курьера. Им оказался 25-летний житель Пермского края», – говорится в сообщении ведомства.

Предполагается, что подозреваемый участвовал в преступной схеме и ездил по регионам России в качестве курьера. Забирая у обманутых пенсионеров деньги, и переводил их мошенникам.

Мужчину задержали на территории Кировской области. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

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