Ремонт трассы М-7 в Удмуртии временно приостановлен

Сейчас подготавливается конкурс для поиска нового подрядчика. Фото: @a.gorbachevv

На участке капитального ремонта трассы М-7 «Волга» изменится подрядчик. Об этом сообщает министр транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии Алексей Горбачев.

Ремонт на участке протяженностью 8 км временно приостановлен. Причиной этому служит расторжение контракта со старым подрядчиком из-за несоблюдения сроков сдачи работы. Сейчас организация уже выплатила в доход федерального бюджета штраф за нарушения условий госконтракта. Миндортранс Удмуртии подготавливает конкурс для поиска нового подрядчика.

«Напомню, что капитальный ремонт этого участка рассчитан на два года, со сроком ввода в эксплуатацию в ноябре 2024 года. При своевременном заключении нового контракта и активном выполнении работ такая незначительная задержка не должна привести к смещению даты сдачи объекта», – отметил Горбачев.

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